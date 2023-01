Pogba torna a lavorare in gruppo, possibile la convocazione per Napoli (Gazzetta)

“Nel mirino la prima convocazione, il debutto stagionale entro fine mese e soprattutto la doppia sfida di Europa League con il Nantes”

Ritorno a calpestare il prato della Continassa, Paul Pogba dopo oltre sei mesi senza dare un calcio al pallone.

La Gazzetta riferisce che il francese è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo, anche se parzialmente.

Dopo le polemiche sul peso dell’ingaggio, le foto sulla neve e l’ira social, finalmente i tifosi possono nutrire qualche speranza di rivedere Pogba al centro della mediana juventina.

In vista della trasferta di Napoli, Pogba non sarà ancora al 100% ma, se il programma di recupero dovesse procedere secondo i piani, potrebbe essere fra i convocati di Allegri.

L’allenatore toscano inizia quindi a pregustare quella squadra costruita in estate per lui ma che non ha mai potuto compiutamente schierare.

“Il centrocampista francese non sarà ancora a disposizione, ma il programma di recupero è passato ufficialmente a una nuova fase: non più soltanto lavoro di consolidamento fisico ma d’ora in poi anche una graduale partecipazione agli allenamenti della squadra. Nel mirino la prima convocazione, il debutto stagionale entro fine mese e soprattutto la doppia sfida di Europa League con il Nantes (del 16 e 23 febbraio) in cui tiene ad essere protagonista. Il tutto se le sensazioni che riferirà man mano saranno positive.”

La seconda vita in bianconero di Pogba era iniziata malissimo. L’arrivo a Torino già con il problema al ginocchio, le valutazioni sulla terapia da seguire in vista di Mondiale e la scelta, sbagliata, di non operarsi. Il dietrofront e la lunga assenza trascorsa fra il Qatar (da spettatore) e la neve delle Alpi.

Adesso i tifosi aspettano di vederlo in campo ma prima, circa una decina di giorni fa l’umore era totalmente diverso:

Già qualche giorno fa avevamo raccolto la rabbia di diversi tifosi juventini:

Nel frattempo i tifosi sembrano aver perso la pazienza. Lo dimostrano i commenti alla foto pubblicata su Instagram da Pogba, in vacanza sulla neve. Un’immagine che mostra il Polpo sorridente, con il sole alle spalle, in tenuta da sci. Una foto che però ai tifosi della Juventus, che aspettano di vederlo finalmente in campo, proprio non è piaciuta. I commenti sono impietosi. La maggior parte dei tifosi invita il calciatore bianconero a pensare ad allenarsi meglio, piuttosto che a godersi il sole e la neve.