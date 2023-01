Messi contro Ronaldo: in arrivo il biglietto più caro della storia del calcio

Si chiama “Beyond Imagination Ticket”. L’incasso sarà devoluto in beneficenza. La cifra parte da 250mila euro ma le offerte hanno raggiunto i 700mila

La sfida che vedrà affrontarsi Messi e Cristiano Ronaldo, nel triangolare in Arabia Saudita, sta per decretare un record: il biglietto più caro del mondo. Tra i biglietti che si potranno acquistare in particolare ce n’è uno che garantisce una vera esperienza esclusiva. Grazie al tagliando si potrà accedere agli spogliatoi dell’Al Nassr, per incontrare Ronaldo e a quelli del Psg, per incontrare Messi, Mbappé e Neymar, a fine partita. I vantaggi non finiscono qui, con il ticket si potrà vedere la partita dalla tribuna dello stadio Turki Al Sheik e partecipare al pranzo di gala prima della partita.

Il biglietto in questione si chiama Beyond Imagination Ticket. La cifra? 250mila euro di partenza. Si perché il biglietto è un’iniziativa per devolvere poi i soldi in beneficenza.

Il Corriere dello Sport scrive:

“L’iniziativa ha però avuto uno straordinario successo, con ben più di 1,5 milioni di richieste per questo speciale biglietto. Al momento le offerte hanno raggiunto i 700.000 euro, con la possibilità di inviare offerte maggiori fino al 17 gennaio”.