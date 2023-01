Maccarani: «Rispetto la decisione della Federazione»

«La Federazione ha verificato che l’ambiente è sano e si fa dello sport di alto livello con persone che stanno bene in questo ambiente»

La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni di Emanuela Maccarani dopo la decisione da parte della Federazione di sollevarla dall’incarico di d.t. ma non di allenatrice di ginnastica. L’ex campionessa olimpica è stata denunciata da alcune sue ex allieve per maltrattamenti durante gli allenamenti, cosa che l’ha portata all’esonero del ruolo di direttrice tecnica da parte della Federginnastica. La 56enne ha dichiarato:

«Prendo atto e rispetto la decisione presa dal presidente Tecchi»

Dopo le denunce dello scorso autunno la Maccarani aveva dichiarato:

«Mi rimetto alle decisioni degli organi superiori per il rispetto che ho per le istituzioni per le quali lavoro – dice ancora -. Tecchi mi ha videochiamata. Era contento che la soluzione fosse scaturita perché dopo analisi approfondite è stato verificato che l’ambiente è sano e si fa dello sport di alto livello con persone che stanno bene in questo ambiente. Era felice di non aver perso un patrimonio».