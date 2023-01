Legrottaglie e la Juventus: «Vincere nove scudetti e perdere una reputazione, ne vale la pena?»

L’ex bianconero a Sportitalia: «Probabilmente con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato e prendere dei giocatori, perciò hai vinto».

L’ex difensore della Juventus Nicola Legrottaglie, ospite al programma “Leotalk” su Sportitalia, ha detto la sua riguardo il caso plusvalenze.

Legrottaglie, il quale ha vestito per ben due volte la maglia bianconera, ha rilasciato dichiarazioni polemiche riguardo i nove anni costellati da vittorie ma macchiati – secondo il suo punto di vista – da un mercato che ha visto la Vecchia Signora avvantaggiata.

Di seguito le parole da parte di Legrottaglie sul caos plusvalenze della Juventus:

«Ho dovuto fare una ricerca mia personale per dare un senso a tutto quello che accade. Ho letto qualcosa che mi ha fatto fare delle riflessioni. Porterei a tutti questa frase, per far sì che tutti possano riflettere. Questa frase dice che è meglio una buona reputazione che grandi ricchezze. Allora, la domanda che tutti ci dobbiamo fare è: “Nove scudetti vinti e poi perdo una reputazione, vale la pena?” Al di là che siamo stati bravi a vincere sul campo… ma perché hai vinto sul campo? Perché probabilmente con questo sistema sei stato avvantaggiato nel fare mercato e prendere dei giocatori».

Legrottaglie ha giocato nella Juventus dal 2003 al 2005 e, successivamente dal 2006 al 2011, con 114 presenze e 6 reti nella sua esperienza a Torino.