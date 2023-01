Le Parisien: l’arrivo di Skriniar al Psg a gennaio sembra complesso

“Il Paris ha solo tra i 10 e i 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato, senza afflusso di cassa sembra illusorio”

Come è normale che sia, la vicenda Skriniar interessa anche in Francia. In Italia i dubbi sulla possibile cessione a gennaio non si sciolgono, fra interventi di chi difende lo sloveno e chi condanna la scelta di assegnargli la fascia da capitano.

In Francia, invece, sono molto più precisi e Le Parisien ricostruisce bene il mercato in entrata del Psg che prevede, a meno di clamorosi colpi di scena, anche l’approdo di Skriniar.

L’Inter sia quest’estate che adesso ha fatto i conti molto male. Al momento chiede 20 milioni, ma potrebbe veramente non incassare nulla sulla cessione dello sloveno.

Il quotidiano riporta le parole dell’agente del difensore che mentre andava in scena a San Siro il thriller dello 0-1 firmato Baldanzi parlava ai microfoni di TeleNord:

«Abbiamo già informato l’Inter che Skriniar non rinnoverà il suo contratto e che ci sentiamo liberi di discutere con altri club. Tra noi non abbiamo parlato del Paris, così come non abbiamo rivelato le nostre posizioni e quelle dell’Inter, visto che avevamo accettato di trattare la materia con la giusta riservatezza, nell’interesse della serenità e del rendimento della squadra. E del giocatore che assisto».

Le Parisien poi ricostruisce il lavoro di Luis Campos e le esternazioni di Galtier che continua ad alimentare il dubbio sull’arrivo del difensore. Scrive il quotidiano:

“Un arrivo quest’inverno di Milan Skriniar sembra complesso. Significherebbe un trasferimento, e quindi un indennizzo da investire per il Psg che, senza afflusso di cassa entro la chiusura del mercato il 31 gennaio, sembra illusorio. Il Paris ha solo tra i 10 e i 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato. Se l’Inter aprirà le porte a un trasferimento quest’inverno, non dovrebbe pagare di più, tanto più che allo stesso tempo Luis Campos sta lavorando sodo per cercare di trovare la perla rara sul piano offensivo“.