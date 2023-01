L’Arsenal vuole Jorginho subito

I Blues rischiano di perdere l’italiano a zero se non lo vendono in questa sessione e l’Arsenal troverebbe in Jorginho una soluzione all’infortunio di Elneny

L’Arsenal, il club di Arteta, il pensa a Jorginho come possibile rinforzo già in questa sessione di mercato. L’operazione sarebbe favorevole sia per il Chelsea che per l’Arsenal. I Blues rischiano di perdere l’italiano a zero se non lo vendono in questa sessione e l’Arsenal troverebbe in Jorginho una soluzione all’infortunio di Elneny.

Ne scrive The Athletic.

La cessione di Jorginho inoltre potrebbe fare spazio a Enzo Fernandez nel reparto di centrocampo. Si parla di un’offerta di oltre 120 milioni di euro (105 milioni di sterline) recapitata al Benfica.

Continua il quotidiano inglese:

“Il contratto di Jorginho allo Stamford Bridge scade in estate, il che significa che il Chelsea rischia di perdere il 31enne per niente se non parte in questa finestra di mercato. Jorginho fornirebbe all’Arsenal un’esperienza significativa mentre cercano di vincere il titolo in questa stagione. Ha vinto Champions League ed Europa League con il Chelsea, mentre ha vinto anche l’ Europeo con l’ Italia nel 2020.”

Non ci sono speranze di rivedere l’ex Napoli in Serie A, come più volte ribadito anche da Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, che già a dicembre ai microfoni di Tmw Radio sulla possibilità che Jorginho torni a Napoli dichiarava:

È possibile un ritorno di Jorginho in Italia, magari proprio al Napoli?

«Un giocatore come Jorginho non può permetterselo nessuna squadra italiana, non solo il Napoli. Oggi la Serie A non è competitiva rispetto alla Premier League, non bisogna mai dimenticarlo. Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso».