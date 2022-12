SkySport: «Nessuna squadra italiana può permettersi Jorginho, non solo il Napoli»

Marchetti a Tmw: «Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso»

A commentare la notizie di calciomercato, è Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato Sky, che ha parlato a Tmw Radio della possibilità che Jorginho torni a Napoli:

È possibile un ritorno di Jorginho in Italia, magari proprio al Napoli?

«Un giocatore come Jorginho non può permetterselo nessuna squadra italiana, non solo il Napoli. Oggi la Serie A non è competitiva rispetto alla Premier League, non bisogna mai dimenticarlo. Per un giocatore se il dubbio è tra la Serie A e la Premier va in Inghilterra, se ti metti a fare la competizione economica contro una squadra di Premier, chiunque tu sia, hai già perso».

Marchetti allontana quindi la suggestione di mercato che ipotizzava un ritorno del centrocampista in forza al Chelsea annunciata questa mattina da Repubblica:

“Nel futuro di Jorginho potrebbe esserci il suo passato. Il centrocampista italo-brasiliano, in scadenza di contratto col Chelsea a giugno, sta riflettendo sul da farsi e cerca di non affrettare le scelte. Il suo sogno è tornare al Napoli, la squadra che lo ha fatto diventare un top player come regista, ma Newcastle e Barcellona hanno già fatto passi importanti per averlo”.

Già il suo agente aveva dato priorità al rinnovo:

«Jorginho è in scadenza il 30 giugno, abbiamo una proposta di rinnovo e diamo priorità al Chelsea. Un ritorno al Napoli? Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli apprezza molto il ragazzo, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi».