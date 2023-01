L’anti-Napoli non esiste: c’è solo una mischia di squadre imperfette che rincorrono a vuoto (CorSera)

Prima della pausa per il Mondiale il Napoli era a +8 sul Milan, a dieci giorni dalla ripresa della Serie A è a +9: più che mai prima

L’anti-Napoli non esiste, ci sono solo squadre imperfette che rincorrono a vuoto la capolista, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. Quando la Serie A è tornata in campo, il 4 gennaio, il Napoli ha perso l’unica gara in campionato finora, contro l’Inter. Era talmente tanta la voglia di sperare che il campionato si riaprisse, che tutti hanno pensato potesse essere un segno, una possibilità. Invece, dopo aver vinto sulla Juve venerdì e con i risultati delle partite di ieri, la squadra di Spalletti, che prima del Mondiale era a +8 sul Milan secondo, oggi è a +9. Valdiserri scrive:

“Dieci giorni dopo la squadra di Spalletti è più che mai prima. In classifica: a novembre, prima del Mondiale, era a +8 sul Milan, secondo, e ora è a +9. Sul campo: segnare 5 gol alla Juve, che non ne subiva da 8 partite, è un segnale di forza enorme. Quasi definitivo. L’anti-Napoli non esiste. C’è una mischia di squadre imperfette, che rincorrono a vuoto”.

In una sola settimana, il Milan si è fatto riagguantare in pareggio dalla Roma, eliminare dalla Coppa Italia dal Torino con un uomo in meno, rischiato di perdere a Lecce. L’Inter, invece, contro il Verona almeno ha vinto, ma veniva dal pareggio con il Monza. Ora le due squadre si affronteranno in Supercoppa.

“Inter e Milan si giocheranno la Supercoppa, adesso obiettivo vero, mercoledì, a Riad. Sbalzo termico, fuso e tante ore di aereo. Un altro favore al Napoli, che giocherà martedì in Coppa Italia contro la Cremonese, battuta nel pomeriggio dal Monza (Galliani contro Braida)”.