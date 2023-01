L’Ad della Superlega Reichart: «Governance calcistica europea obsoleta»

«Ho sentito molte riflessioni interessanti sul modo in cui un cambiamento nella governance dello sport possa consentire un mercato più efficace ed equo per le competizioni calcistiche».

Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports, la società che muove i fili del progetto Superlega, tra i protagonisti dell’evento “The Future of Sport Governance in Europa – The Times: They Are A-Changin’”.

Durante l’incontro è stato possibile discutere dei temi sollevati dal parere dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Ue a proposito del ruolo della Uefa nel sistema calcistico. L’Ad di A22 Sports ha affermato che il sistema attuale della governance nel calcio è ormai obsoleto ed ha ascoltato diverse proposte per un cambiamento nello sport. Queste le parole di Bernd Reichart:

«Sono state sollevate molte domande sull’attuale sistema di governance del calcio. In particolare, il potere di mercato e l’influenza della Uefa in qualità di regolatore e unico operatore commerciale del calcio europeo per club. Ho sentito molte riflessioni interessanti sul modo in cui un cambiamento nella governance dello sport possa consentire un mercato più efficace ed equo per le competizioni calcistiche che favorisca la qualità del gioco, garantisca la sostenibilità finanziaria e la solidarietà all’interno della famiglia del calcio», ha proseguito.

«Le opinioni espresse dai relatori oggi hanno un denominatore comune: l’obsoleto status quo della governance sportiva europea non è adatto al futuro. Non vedo l’ora di poter approfondire il dialogo su come potrebbe essere un futuro migliore per il calcio», ha concluso Reichart.