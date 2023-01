Tebas sulla Superlega: «Vengono a rubare i soldi dei club a casa nostra»

«Ora l’A22 è come se fosse un convento di suore, per dire quanto sono bravi e vendere modelli di meritocrazia sportiva che non rappresentano».

Il presidente della Liga, Javier Tebas, torna all’attacco della Superlega. Lo ha fatto durante un incontro a Bruxelles che ha visto riuniti eurodeputati, presidenti di club, economisti e altri sportivi per portare avanti una “difesa dell’ecosistema calcistico europeo”.

«Abbiamo già visto l’esempio dell’Eurolega, hanno ucciso il basket e se continuano così uccideranno le nazionali. Vengono a rubare i soldi delle mazze da casa nostra. Deve essere chiaro».

E ancora:

«Il massimo rappresentante della Superlega è Florentino Pérez e ho avuto più conversazioni con lui. Il suo modello è che i club più ricchi governino il calcio e distribuiscano i soldi come meglio credono. Non vuole che una terza istituzione, come Uefa o LaLiga, stabilisca i criteri di distribuzione. Ha detto che sono venuti per salvare il calcio, ma stanno attaccando frontalmente il calcio europeo. Difendiamo i campionati nazionali. L’accesso all’Europa avviene attraverso le competizioni nazionali. Se fanno una Superlega con promozioni e retrocessioni, fanno un campionato chiuso, saranno sempre le stesse 16 squadre. Vogliono presentare il modello 2019, a cui la maggior parte dei campionati e dei club europei ha detto di no. Difendiamo il modello attuale, si accede a Champions League, Europa League e Conference dalle competizioni nazionali. Loro, invece, propongono un modello in modo che i club più ricchi abbiano un posto fisso per molti anni».

Tebas aggiunge:

«Vogliono un cambio di governance in modo che regnino i più ricchi. Sono d’accordo che i club debbano avere un margine di decisione, ma ciò che deve esserci è un equilibrio tra grandi, medie e piccole. Questo è quello che non vogliono. Vogliono comandare e decidere. Il presidente del Real Madrid ha detto che erano venuti per salvare il calcio e che avrebbero distribuito i soldi. Adesso l’A22 è come se fosse un convento di suore per dire quanto sono bravi e vendere modelli di meritocrazia sportiva che non sono».

Tebas ha anche avvertito dell’effetto economico che la Superlega avrebbe sul resto dei club:

«Questo progetto è soprattutto un attacco ai campionati nazionali. Prenderanno 300 milioni in più e gli introiti del resto dei club si dimezzeranno. Dobbiamo conoscere bene gli effetti. È un attacco a club, campionati e giocatori. Ci sono 50.000 giocatori che vivono di calcio e sono in pericolo, ci sono 50.000 famiglie di cui alcune guadagnano di più e altre meno».

E ha aggiunto:

«Quando vengono a svaligiare la mia casa e li vedo, io esco a buttarli fuori. È quello che stanno facendo. Vengono a derubare la nostra casa dei soldi dei club. Ci stanno derubando nelle nostre case. Bisogna essere duri e chiari».

Tebas ha parlato anche del campionato inglese:

«Loro vendono che la Premier è una Superlega e devi creare un progetto che faccia concorrenza a loro. Ma quello che devi fare è andare al mercato per cercare di avvicinarti economicamente. Quello che mi preoccupa è che è diventata una competizione perdente, non è sostenibile. Tutti i club perdono soldi. Questo sta distorcendo il mercato. È vero che guadagnano di più, ma perdono soldi. Non mi preoccupa che una squadra di Premier firmi uno spagnolo, mi preoccupa che firmino perdendo. Hanno una differenza di un miliardo di euro tra quanto spendono e quanto guadagnano. Iniettano denaro in perdita. In Europa gli unici due campionati sostenibili sono LaLiga e Bundesliga. Dobbiamo lottare per la sostenibilità».

Infine, l’appello alla politica:

«Sembra che il 15 marzo si concluderà il dibattito sul calcio europeo a seconda di cosa dirà la Corte di Giustizia. Spero che sia in linea con quanto affermato dall’avvocato generale. Ma qualunque cosa accada, il giorno dopo dobbiamo chiedere all’Unione Europea di legiferare per proteggere il calcio europeo. Non possiamo andare avanti così. Il modello sportivo europeo deve essere regolamentato una volta per tutte. Adoro le dichiarazioni che fanno, ma comincio a stancarmi. Meno dichiarazioni e più fatti. I grandi club europei fanno pressione sulla Uefa da molti anni. Ci hanno già fatto l’esempio dell’Eurolega, hanno ucciso il basket e se continuano così finiranno per uccidere le nazionali».