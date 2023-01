Juric litiga di nuovo con Vagnati: urla in campo dopo Empoli-Torino (Stampa)

Il motivo della lite è stato il futuro di Lukic. Il tecnico vuole trattenerlo in squadra. Juric, arrabbiato, ha mandato il suo vice a parlare con la stampa

Ieri il Torino ha pareggiato con l’Empoli. La Stampa scrive di una nuova lite tra l’allenatore granata, Ivan Juric, e il direttore sportivo del club, Vagnati. Il tutto è accaduto al termine del match.

Già durante la partita, scrive la Stampa, Juric era apparso strano.

“il tecnico croato dirige la squadra un po’ seduto, un po’ in piedi ed è una novità assoluta. Poi, il silenzio”.

Poi non si è presentato davanti alle telecamere, per i commenti post match, ha mandato il suo vice, Paro, che ha spiegato:

«Mi ha detto: Matteo vai tu a parlare con i giornalisti. Ed eccomi qua, credo che il mister fosse stanco e provato per l’alternanza di emozioni vissute durante la partita. E anche un po’ arrabbiato…».

Ed ecco la ricostruzione della Stampa.

“Finita la gara, Juric rimane in mezzo al campo a lungo a parlare con un suo collaboratore, poi lo scatto e la voce che si ingrossa all’indirizzo del direttore sportivo Vagnati quando è il momento di rientrare nello spogliatoio. Il motivo? Di mezzo spunta il mercato e, per un attimo, le visite mediche svolte da Ilic poche ore prima a Torino è come se non avessero peso”.

Alla vigilia della partita, a chi gli chiedeva se ci fosse sintonia con la società, Juric aveva risposto:

«Se io e la società siamo in sintonia? Aspettiamo a dirlo, il momento delle trattative si esaurirà tra qualche giorno. E, comunque, se sostituiamo e non aggiungiamo giocatori le ambizioni non possono decollare».

Ovvero, traduce la Stampa: “Ilic va aggiunto a Lukic, non sostituito”.