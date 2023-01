Inzaghi: «A parte il Napoli che fa un campionato a parte, siamo in cinque in pochi punti»

A Inter Tv: «Bisognerà essere più regolari, guardando alla singola partita. Sono certo che dopo l’Empoli la squadra voglia rifarsi»

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inter tv alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese in trasferta. L’Inter viene dalla sconfitta subita da parte dell’Empoli.

“Fortunatamente si torna subito in campo, sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l’ultimo match”.

In Serie A nessuna squadra ha segnato tanto come l’Inter nel primo quarto d’ora di gioco. La squadra scende in campo con l’atteggiamento giusto.

“Sì, è una nostra caratteristica, importante perché l’approccio è fondamentale. Solitamente riusciamo ad approcciare sempre bene i match, è una cosa che dobbiamo continuare a fare”.

A parte il Napoli, tutte le big hanno avuto un rendimento simile. Cosa servirà?

“Più regolarità da parte di tutte, a parte il Napoli che in questo momento sta facendo un campionato a parte. Siamo cinque squadre in pochissimi punti, bisognerà cercare di essere più regolari, guardando alla singola partita”.

Come si affronta la Cremonese?

“Nel corso del campionato ha giocato buone partite, penso a quelle con Milan, Napoli, Juventus. Adesso è cambiato l’allenatore, è arrivato un tecnico che ho avuto da giocatore: Ballardini è molto preparato, dà una identità alle squadre, adesso hanno ottenuto la qualificazione al Maradona e sono in un ottimo momento, anche col Bologna hanno fatto un’ottima gara”.

Poi ci saranno Atalanta in Coppa Italia e il derby. Quanto è importante gestire la rosa?

“Tanto, sappiamo che il calendario è fitto. Noi dovremo affrontarle una alla volta, sapendo che il focus oggi è su Cremona e con la speranza di recuperare tutti i giocatori che oggi abbiamo fuori”.