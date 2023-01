Inter-Napoli, Meret ha la febbre. Alvino: «Questo non gli impedirà di scendere in campo»

Qualche linea di febbre per il portiere del Napoli. Si era diffusa la notizia della possibile sostituzione di Sirigu. Alvino scrive che Meret sarà in campo

Il Napoli potrebbe dover fare a meno di Alex Meret in porta, stasera, contro l’Inter. Il portiere azzurro ha qualche linea di febbre, la sua presenza nel big match di San Siro è a rischio. Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, lancia la notizia su Twitter riprendendo un articolo di Pazzidifanta.com.

Meret potrebbe essere sostituito da Salvatore Sirigu, che in tal caso sarebbe all’esordio con il Napoli da quando veste la maglia della squadra di Spalletti. L’allenatore non ha ancora deciso chi schierare in campo, tra i pali, stando alle notizie che trapelano.

“Brutte notizie per il Napoli di Luciano Spalletti. Un titolarissimo rischia di saltare il big match di San Siro di questa sera. Il portiere Alex Meret, infatti, è stato vittima di un attacco febbrile e la sua presenza per Inter-Napoli è fortemente a rischio. Al posto dell’azzurro potrebbe scendere in campo il suo vice, Salvatore Sirigu. Al momento le sensazioni sulla possibilità di un utilizzo di Alex Meret nella sfida di questa sera sono piuttosto negative. Spalletti avrà ancora qualche ora per decidere la formazione che scenderà in campo, ma la candidatura di Sirigu, a questo punto, è molto forte. Per il portiere si tratterebbe dell’esordio assoluto in maglia Napoli”.

Carlo Alvino, molto vicino al Napoli, ferma sul nascere i timori relativi ad Alex Meret. Alvino scrive, sempre su Twitter, che qualche linea di febbre non potrà certo impedire al portiere di scendere in campo, lasciando intendere che non ci saranno modifiche di formazione in merito al portiere titolare.

#InterNapoli ma figuriamoci se qualche linea di febbre può impedire ad un giovane atleta di scendere in campo… forza Meret e #ForzaNapoliSempre — Carlo Alvino (@Carloalvino) January 4, 2023