Inter-Napoli, Brozovic non ce la fa, tocca a Mkhitaryan (Gazzetta)

Gli esterni dovranno fare un lavoro addizionale per bloccare Osimhen. Dumfries-Dimarco armi in attacco: sono chiamati a sfondare contro Rui e Di Lorenzo

Marcelo Brozovic non riuscirà a recuperare per Inter-Napoli del 4 gennaio, scrive la Gazzetta dello Sport. Tocca a Mkhitaryan.

“Capodanno ad Appiano e Marcelo Brozovic ancora a parte: si allontana la possibilità che il croato giochi contro il Napoli. A centrocampo, contro la squadra di Spalletti, dovrebbe scendere in campo Henrikh Mkhitaryan insieme a Barella e a Calhanoglu. Per quanto riguarda De Vrij, l’olandese dovrebbe rientrare in gruppo oggi”.

L’assenza di Brozovic impone un cambio di strategia a Simone Inzaghi.

“L’assenza di Brozovic impone la mediana dai piedi buoni Barella-Calhanoglu e Mkhitaryan, quella che ha custodito l’anima “giochista” dell’Inter nei mesi più difficili. Qualche cambiamento, però, si renderà necessario, senza snaturarsi troppo”.

L’Inter ha bisogno di mettere un freno all’attacco del Napoli. Ci penseranno i difensori sulle fasce.

“Il lavoro addizionale sarà tutto sui difensori di centro-sinistra e centro-destra: non solo urgono raddoppi per ammorbidire il corpo a corpo in mezzo di Acerbi con Osimhen, ma Skriniar e Bastoni devono anche scalare ai lati”.

Inzaghi non cambierà modulo, ma atteggiamento e disposizione in campo.

“Il ritorno di Lukaku, accentratore del gioco offensivo, condiziona di riflesso anche la fase difensiva: con Rom in campo, in certi momenti, può diventare quasi naturale abbassare il baricentro e, una volta catturata la palla, scatenare il belga in velocità. Ad esempio, se gli attacchi napoletani diventeranno una mareggiata, questa soluzione in ripartenza può diventare strategica. Ma è con la palla tra i piedi che l’Inter pensa di governare il match, fermandosi spesso sulle stazioni esterne: Dumfries contro Mario Rui e Dimarco contro Di Lorenzo sono le sfide da vincere”.