Lautaro probabilmente entrerà in corso d’opera. De Vrij ancora in forse. La formazione ricalcherà, 9 su 11, quella della vittoria di Bergamo prima della sosta

Inter-Napoli, Inzaghi punta su Dzeko e Lukaku. Calhanoglu per Brozovic. Acerbi in difesa (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive della probabile formazione che sceglierà Inzaghi per l’Inter in occasione di Inter-Napoli del 4 gennaio. Tutto sembra andare nella direzione di un tandem di attacco formato da Dzeko e Lukaku, con Lautaro che probabilmente entrerà in campo in corso d’opera.

“Dzeko, Lukaku e Lautaro non partono esattamente alla pari, a quattro giorni dalla grande sfida. L’esito delle

amichevoli di dicembre gioca a favore di Edin, in gol anche due sere fa contro il Sassuolo”.

“nelle due recenti amichevoli ha fatto le prove con la coppia Dzeko-Lukaku. Il bosniaco non ha mai smesso di farsi apprezzare da Inzaghi, anche prima della sosta. Ma con Big Rom ha condiviso il campo soltanto nella prima giornata, a Lecce”.

“l’Inter quasi certamente terrà Lautaro Martinez in seconda battuta: un jolly da giocarsi in corso d’opera, partendo dalla panchina”.

L’argentino è tornato ad allenarsi ieri ad Appiano Gentile, dopo le fatiche del Mondiale in Qatar. Per quanto riguarda il centrocampo, Calhanoglu è favorito su Brozovic per il ruolo di regista.

“Il reparto, da un paio di giorni, contempla anche un Brozovic post-Mondiale (il croato, rientrato a Milano in anticipo rispetto alle previsioni, anche ieri mattina si è allenato a parte), ma verso il Napoli non dovrebbe variare l’assetto che prevede ancora Calhanoglu in regia”.

Non dovrebbe esserci De Vrij, reduce da un infortunio in allenamento. Al suo posto Acerbi.

“Al momento, l’unica presenza davvero in bilico è quella di De Vrij. Anche il centrale olandese, a sua volta reduce dal Mondiale, si porta dietro qualche ammaccatura. Lavoro personalizzato per non forzare sulla caviglia, fino al week-end che precede Inter-Napoli. Da oggi il difensore potrebbe quindi caricare un po’ di più. Il reparto arretrato, per adesso, prevede un Acerbi schierato al fianco di Skriniar e Bastoni. Dumfries (aspettando che cresca di condizione) e Dimarco esterni di centrocampo, nel 3-5-2 di Inzaghi. In pratica una formazione che, in nove giocatori su undici – le eccezioni sarebbero Lautaro e, appunto, De Vrij – è quella schierata nella vittoria a Bergamo prima della lunga sosta”.