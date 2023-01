Il Rubin Kazan sfotte la Juve: «Nel 2021 per loro 20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi»

Il video su TikTok, con le immagini del secondo gol del Napoli al Maradona, il secondo dei cinque che hanno massacrato i bianconeri

Il Rubin Kazan prende in giro su TikTok la Juventus uscita a pezzi dal confronto col Napoli allo stadio Maradona. Lo fa sfottendo il club bianconero per non aver preso Khvicha Kvaratskhelia nel 2021, quando sfiorò il talento georgiano del Napoli sul mercato.

Il Rubin Kazan ha pubblicato un video con Kvaratskhelia e la didascalia: «Juve nel 2021: 20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi». E poi, con le immagini del secondo gol del Napoli alla Juventus, firmato proprio da Kvara, la dida: «La Juve oggi».



Nel 2021 l’attaccante georgiano del Napoli è stato molto vicino alla Juventus, che però decise di non affondare il colpo perché ritenne troppo elevato il costo di Kvara. Nei giorni scorsi ne aveva scritto anche Le Parisien, in un articolo dedicato al georgiano. Il quotidiano francese si chiedeva come avessero fatto i grandi club europei a lasciarsi sfuggire sul mercato un simile talento. E riportando le dichiarazioni dell’allenatore della Georgia, Sagnol, che aveva dichiarato che in estate il Napoli aveva scavalcato Roma, Real Sociedad e Juventus, Le Parisien aveva scritto:

“Questo venerdì i torinesi rischiano di pagare sul campo la scarsa reattività in fase di trattativa”.

E così è stato. Il verdetto del campo è stato implacabile: 5-1.