Il Milan vuole Zaniolo a gennaio ma offre 25 milioni e la Roma ne vuole 40

Il Milan offre un prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni in caso di qualificazione in Champions, la Roma ne chiede almeno 40.

La notizie è rimbalzata su diversi media. Sembra che Maldini abbia avuto un primo contatto con la dirigenza giallorossa per Zaniolo.

Il Milan offrire un prestito con obbligo di riscatto, così come nelle intenzioni della Roma. Ma il Milan fissa l’obbligo a 25 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions, la Roma ne chiede almeno 40 per gennaio.

Dalla sua il Milan ha il fattore tempo, fra sei mesi Zaniolo andrà in scadenza e potrà mettersi d’accordo come e quando vuole.

Zaniolo gradirebbe maggiormente rimanere in Italia, piuttosto che andare all’estero e, dal canto suo, starebbe spingendo proprio per la sponda rossonera di Milano.

Sky Sport scrive:

“Il Milan che sarebbe una destinazione gradita al giocatore. Oggi ci sono stati i primi contatti con gli agenti del calciatore: i rossoneri potrebbero spingersi anche a un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League per portarlo a Milano, ma a una cifra non superiore ai 25 milioni di euro, bonus compresi. Contatto tra il Milan e l’entourage di Zaniolo.”

L’interesse del Milan è molto forte. Stamattina la Gazzetta parlava solo di una vigile attenzione della dirigenza rossonera, ma adesso Maldini sembra voler anticipare i potenziali concorrenti, Tottenham in primis:

“Il club rossonero ha prenotato Zaniolo per l’estate, qualora non dovesse riuscire il trasferimento al Tottenham. Attenzione però ai fatti nuovi. Vigorelli, infatti, è stato contattato anche dal Milan che – come nella scorsa estate – gli ha ricordato come, se la trattativa non si sbloccasse, per l’estate sono pronti a intervenire perché il giocatore interessa. Sussurri di mercato, però, lasciano intendere come, se il patron Cardinale desse il via libera, i rossoneri sarebbero ben felici di muoversi per soffiare Zaniolo alla concorrenza. D’altronde, visto che l’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2024, fra sei mesi il suo valore precipiterebbe, mettendo la Roma in grande difficoltà, visto che Nicolò non ha alcuna intenzione di firmare il rinnovo di contratto”.