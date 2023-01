Il medico sociale della Lazio: «Per Immobile distrazione al flessore, sarà valutato in 48/72 ore»

A Lazio Style Radio: «Si è fermato subito, speriamo che le conseguenze non siano gravi. Stava riprendendo la forma, questo lo rallenta».

Il medico sociale della Lazio, Fabio Rodia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio. Ha parlato delle condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste è stato costretto ad uscire dal campo al 15′ di Sassuolo-Lazio per un risentimento muscolare. Rodia ha parlato di distrazione del flessore. Ha aggiunto che le sue condizioni potranno essere valutate non prima di 48/72 ore. La speranza, per il medico della Lazio, è che si sia fermato in tempo tanto da limitare il trauma distrattivo.

Queste le parole di Rodia:

«Si è allungato sul pallone, ha avuto una distrazione del flessore. Si è fermato subito, speriamo che le conseguenze non siano gravi. Ci servono 48/72 ore per capire la condizione. Speriamo che essendosi fermato subito il trauma distrattivo sia limitato. Le sensazioni non sono le stesse di Lazio-Udinese, lui è sfortunato perché era tornato in questo momento e stava riprendendo la forma raggiungendo ottimi livelli, questo chiaramente lo rallenta».

Rodia ha parlato anche delle condizioni di Casale.

«Su Casale, invece, c’è poco da dire. Si è sottoposto a un piccolo intervento odontoiatrico. Nel corso della partita ha avvertito dei crampi e quindi lo abbiamo sostituito».

Immobile, accortosi del problema, aveva chiesto subito il cambio alla panchina della Lazio. Ora la speranza è proprio che l’attaccante biancoceleste si sia fermato in tempo tanto da scongiurare conseguenze più gravi. Al suo posto Sarri aveva mandato in campo Pedro, spostando Felipe Anderson punta centrale. La Lazio ha vinto 2-0, tre punti vitali per la squadra biancoceleste.