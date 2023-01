Giuntoli: «Ounahi? Siamo ottimisti, nonostante l’inserimento del Leeds»

A Mediaset: «Non pensiamo al mercato, in questo momento. Se Osimhen è incedibile? Sono tutti incedibili per noi»

Nel prepartita di Napoli-Cremonese di Coppa Italia, ai microfoni di Mediaset ha rilasciato alcune dichiarazioni il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Ha parlato della trattativa per Ounahi. Dalla Francia arriva la notizia secondo cui si sarebbe inserito il Leeds, cosa che rischia di far saltare l’affare per il Napoli. Giuntoli ha dichiarato:

“Siamo ottimisti su Ounahi nonostante l’inserimento del Leeds. Il calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel quotidiano”.

A Giuntoli è stato chiesto se Osimhen vale 100 milioni. La sua risposta:

“In questo momento non pensiamo al mercato, siamo concentrati sul quotidiano e su quello che stanno facendo i ragazzi. Se è un giocatore incedibile? Sono tutti incedibili per noi”.

Sul possibile scambio Sirigu-Gollini con la Fiorentina, Giuntoli:

“”Ne stiamo parlando, vediamo”.