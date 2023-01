Giroud: «Benzema? Nel calcio a volte gli infortuni vanno a beneficio di qualcun altro»

A Canal+: «Il suo infortunio mi ha giovato, ma non ho mai detto nulla a riguardo. Gli ho scritto un messaggio appena se n’è andato, era sincero e spontaneo».

Il canale televisivo francese Canal+ manderà in onda, prossimamente, un’intervista ad Olivier Giroud. L’attaccante del Milan e della nazionale francese, in un estratto riportato da Rmc Sport, parla della situazione legata all’uscita anticipata di Benzema dalla Francia, prima dei Mondiali in Qatar, dicendo che è rimasto «deluso» dal comportamento del suo connazionale. Il 36enne rivela che gli ha scritto il giorno successivo dell’addio del Pallone d’Oro:

«Gli ho scritto un messaggio appena se n’è andato, visto che non potevamo salutarlo ed è stato sincero e spontaneo. Gli ho detto che eravamo delusi, dispiaciuti di vederlo andare via».

Giroud ha poi commentato il fatto che, proprio per l’assenza di Benzema, è stato titolare indiscusso in Qatar

«Nel calcio a volte gli infortuni vanno a beneficio di qualcun altro. Questo mi ha giovato, ma non ho mai detto nulla a riguardo o che ero sollevato o felice di vedere andare via Benzema. Sono sempre gli stessi che provano a cercare problemi in questa squadra quando non ce ne sono».

Un riferimento ai giornalisti, quest’ultimo.