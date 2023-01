Milan, sulla carta otto attaccanti ma in pratica solo Giroud (La Gazzetta)

Ma nel 2023 solo Leao in gol: “Contro la Lazio, Oly taglierebbe il traguardo delle sette partite consecutive a secco, la più lunga striscia di astinenza da rossonero”

La Gazzetta si sofferma ancora una volta sul periodo no del Milan, 10 giorni un cui praticamente due obiettivi su tre sono andati in fumo a Milanello, nel silenzio di Maldini e degli altri vertici.

La rosea fa notare come solo Leao è andato a segno durante questo periodo su 8 attaccanti in rosa. Certo Ibra indisponibile, Origi delude e Giroud non può fare sempre gli straordinari. E si ritorna alla questione mercato:

“Le due reti di Leao sono rimaste le uniche segnate dalle punte rossonere nel 2023: catalogati alla voce “attaccanti” sul sito del club compaiono, in ordine rigorosamente alfabetico, De Ketelaere, Giroud, Ibrahimovic, Lazetic, Leao, Messias, Origi e Rebic. Sette su otto non hanno ancora brindato al nuovo anno. […] Senza gol contro la Lazio, Oly taglierebbe il traguardo delle sette partite consecutive a secco, la più lunga striscia di astinenza da quando è rossonero. Oggi manca sotto porta dal 5 novembre scorso, decisivo come subentrato dalla panchina: gol in spaccata ed esultanza senza maglia, un’abbuffata che gli era costata un turno di squalifica (che non è ovviamente considerato nel conto delle partite senza gol). Anche per usura fisica: stanco perché senza veri sostituti e costretto agli straordinari. Ancora più inconsistente Divock Origi, il vero flop del mercato estivo: un gol al Monza (il 3 a 1, non proprio determinante…) e nulla più.”

Un parco attaccanti che di fatto latita, da Ibra a Lazetic:

“Nullo fin qui il contributo di Ibra, ancora alla prese con il recupero dall’intervento al ginocchio sinistro del maggio scorso: tuttora incerti i tempi della ripresa. Alla categoria apparterrebbe anche Marko Lazetic, il più consistente investimento del mercato di gennaio 2022. Dodici minuti di gioco in un anno.”

Il Milan potrebbe anche contare sulle “mezze punte” come Rebic e l’incognita già discussa più volte De Ketelaere, con loro anche Messias, deludente in Supercoppa:

“Rebic è stato presente in 15 partite su 26 gare stagionali totali, poco più della metà. Ha segnato tre gol, tutti in campionato, e molti di più (10) sono stati i turni saltati tra tutte le competizioni per infortuni più o meno definiti da report medici della società. L’appello si chiude con Messias, utile come innesto a basso costo e a tempo quasi scaduto del mercato estivo del 2021. Aveva colmato la lacuna dell’esterno destro, ma che fosse una soluzione part-time era stato chiaro da subito, da quando riaperte le trattative il Milan aveva cercato un esterno destro che potesse garantire il salto di qualità. La ricerca è ancora in corso…”