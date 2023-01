Gattuso, i ladri tentano di svaligiargli casa ma l’allarme e i cani da guardia li mettono in fuga

Lo racconta Mundo Deportivo. Il tentativo di rapina è andato in scena durante la partita contro il Cadice. Per ora nessun arresto

Secondo quanto racconta Mundo Deportivo, alcuni malviventi hanno cercato di entrare nella casa dell’allenatore del Valencia, Rino Gattuso, per svaligiarla, ma sono stati messi in fuga dal sistema di allarme e dai cani da guardia. E’ successo durante la partita in casa contro il Cadice, persa dal Valencia. Il quotidiano spagnolo scrive:

“Gennaro Gattuso è stato sul punto di diventare l’ultima vittima dei furti in casa dei calciatori , diventati quasi una moda. I ladri hanno cercato di entrare nella sua casa durante la partita tra la sua squadra al Mestalla e Cadice. Tuttavia, la sicurezza ha impedito l’assalto. Il tecnico italiano ha installato un sistema di allarme che aggiunge videocamere, sensori di movimento e due cani da guardia che sono riusciti a mettere in fuga i ‘ladri’. Gattuso non sapeva nulla di quanto accaduto fino a quando non è arrivato a casa, situata nel quartiere di Campolivar (Godella). Ma, fortunatamente, tutto si è risolto solo in uno spavento. Finora, le persone non sono state arrestate. Anche se la Polizia della Comunità Valenciana sta già indagando sulle prove ottenute per trovarli nel più breve tempo possibile”.

Sono diversi i calciatori vittime dei furti nelle abitazioni, ricorda Mundo Deportivo. Tra questi Samu Castillejos, Dani Carvajal, Lewandowski, Benzema, Aubameyang e Álvaro Morata.

Il Valencia di Gattuso perde anche col Cadice penultimo in classifica. Perde in casa 0-1 con gol decisivo di Alcaraz al nono minuto. È finita tra i fischi del Mestalla. I valenciani avevano oltre 80 minuti di tempo per rimontare e invece hanno dato vita a una delle prestazioni più scialbe della stagione e non era facile battere il primato. È la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini di Gattuso che hanno perso anche contro il Villarreal. Prima del match di stasera il Cadice era penultimo in classifica. Adesso è salito a 15 punti al 17esimo posto. Il Valencia resta per il momento al decimo posto con 19 punti in classifica. Hanno l’Europa a sei punti e la zona retrocessione a quattro.