Elmas e Lozano per colmare l’assenza di Kvara (CorSport)

“Elmas aggiunge copertura dello spazio, equilibrio tattico e sacrificio. Lui a sinistra e Lozano a destra per prendere velocità e ampiezza”

Al posto di Kvara, fermato da un influenza, a Salerno toccherà a Elmas e Lozano. Il Corriere dello Sport torna ancora sul nord macedone:

“Se non c’è Kvara, non puoi intentarti i dribbling ogni nano secondo e quelle sterzate che fanno male all’anima del proprio interlocutore, lasciandolo deambulare così sul ciglio di un burrone: però a Elmas quella tentazione ogni tanto viene, l’ha già fatto, venerdì scorso con la Juventus, attaccando da destra e prima ancora con l’Udinese, però affondando da sinistra.”

Non esattamente come il georgiano, ma un po’ Elmas lo ricorda, anzi per certi aspetti sembra essere più equilibrato dopo la cura Spalletti:

“Elmas queste cose da KK le avverte, appartengono al suo codice genetico, che aggiunge altro: copertura dello spazio, equilibrio tattico, sacrificio e un senso pieno del calcio che ha scatenato l’istinto e l’ha sistemato nel Napoli di Spalletti come il dodicesimo titolare. Se manca un centrocampista, oppure esce, entra Elmas; se serve un esterno, su una corsia o su quella opposta c’è sempre Elmas.”

Spalletti potrebbe ripetere la mossa di Bergamo quando, a causa della prima assenza di Kvara, mise a sinistra Elmas e Lozano a destra:

“Perché la prima volta che Kvara dovette saltarne una, e quella volta fu per lombalgia, Spalletti non andò a scovare nell’organico degli attaccanti ‘classici’ […] e quando si presentò a Bergamo fece una mossa che potrebbe essere riprodotta fedelmente: Elmas a sinistra e Lozano a destra, per prendere il campo in velocità e in ampiezza, per dotarsi di palleggi e sensibilità tecnica, per starsene in una comfort zone che contenga l’imprevedibilità e gli scatti prolungati di uomini capaci di bruciare le resistenze altrui.”

Attenzione anche all’opzione Raspadori:

“Raspadori c’è nato a sinistra, ci sta anche bene, forse è persino la zona in cui riesce a liberare con maggior naturalezza la sua voglia di calcio.“