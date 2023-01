Eintracht Francoforte, il comunicato del club per la trasferta di Napoli: “Non soggiornate soli”

“A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni dei precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli, non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli”

I tedeschi dell’Eintracht Francoforte hanno diramato un comunicato per la prossima trasferta contro il Napoli in Champions League. per gli ottavi di finale della più grande competizione europea per club. Nelle ultime ore, il club tedesco ha voluto mettere in guardia i propri tifosi in vista della trasferta in terra partenopea.

Tickets für Neapel 🎫ℹ️ Bestellungen für das Achtelfinalrückspiel der @ChampionsLeague bei der @sscnapoli am Mittwoch, 15. März, 21 Uhr, sind ab Montag, 10 Uhr, möglich. Alles dazu ⤵️#SGEhttps://t.co/awtqOXRK9c — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 27, 2023

Attraverso una nota ufficiale, l’Eintracht Francoforte ha messo in vendita i biglietti per il settore ospiti del Maradona in vista della gara del 15 marzo. Inoltre nel comunicato appare anche un comunicato rivolto ai supporters tedeschi dell’Eintracht:

“A causa della situazione di sicurezza in loco e delle segnalazioni dei precedenti avversari internazionali dell’SSC Napoli, non è consigliabile prenotare un hotel in città da soli o soggiornare a Napoli nei giorni a ridosso della partita e, soprattutto, di non indossare capi di abbigliamento dell’Eintracht“.

Il comunicato del club tedesco poi prosegue nel lungo comunicato ai tifosi in vista della gara contro il Napoli:

“Se i tifosi dell’Eintracht Francoforte hanno acquistato biglietti per aree diverse da quelle previste e assegnate, si può presumere che non saranno ammessi allo stadio o saranno espulsi dallo stadio. I biglietti i cui dati di personalizzazione non corrispondono all’effettivo intestatario non saranno ammessi allo stadio. Non è possibile cedere i biglietti“