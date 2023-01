È fatta per McKennie, il Leeds lo prende con diritto di riscatto a 35 milioni

L’americano andrà in Premier League con un prestito di 1,5 milioni. Il riscatto può diventare obbligo a determinate condizioni.

Come riportato da Sky, la Juventus e il Leeds avrebbero trovato l’accordo anche sulla formula per Weston McKennie.

Come d’altronde confermato anche da Allegri in conferenza stampa che ha detto: «Momentaneamente è sul mercato e non mi sembra giusto portarlo in panchina».

L’allenatore vuole tutti concentrati sulla partita contro il Monza e l’americano potrebbe essere distratto proprio dalla lunga trattativa fra i club. Ma adesso sembra essersi risolto anche l’ultimo nodo.

Secondo Sky Sport, infatti, il trasferimento in Premier League del centrocampista avverrà tramite un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 35 milioni che può diventare obbligo a determinate condizione.

McKennie si prepara quindi ad indossare la maglia del Leeds, la stessa di Gnonto. Il Leeds è riuscito a prendere il centrocampista alzando un po’ l’offerta iniziale. Inoltre il club inglese punta a prendere McKennie a titolo definitivo a fine stagione. Arriva quindi il primo colpo di mercato andato a segno per la Juventus, anche se in uscita.

Qualche giorno fa abbiamo scritto del tentativo del Leeds di prendere Ounahi, obiettivo del Napoli. Ma l’affare non è andato in porto e così il club inglese ha virato sull’ormai ex juventino:

“Il tutto, potrebbe porre fine alla trattativa con Ounahi, anch’egli accostato al Leeds. Se la squadra inglese dovesse affondare il colpo per McKennie allora la pista per il marocchino salterebbe. Settimana scorsa L’Equipe scriveva del presidente dell’Angers, volato in Inghilterra per concludere l’affare per Ounahi. Probabilmente l’affare non si è concluso e il club di Premier League sta valutando altri profili sulla metà campo, tra questi c’è anche il nome di McKennie.”