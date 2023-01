Allegri: «Abbiamo 38 punti sul campo, altrimenti viene sminuito il lavoro. Al resto pensa la società»

In conferenza stampa: «Dobbiamo lavorare su quella classifica. McKennie è rimasto a casa perché al centro del mercato»

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa prima della partita di domani contro il Monza all’Allianz Stadium. Queste le parole del tecnico bianconero:

«Arriviamo dopo due partite dove abbiamo fatto una bella partita con l’Atalanta, sappiamo che nelle ultime due abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, otto gol subiti e dobbiamo lavorare e migliorare su questo. Avevamo subito sette gol in 17 partite e ora 8 in due più quello della Coppa Italia. Bisogna tornare alle vecchie abitudini. Noi affrontiamo un Monza che gioca bene, già in Coppa Italia ha fatto una bella partita e sarà importante per tornare alla vittoria«».

Se ha parlato con John Elkann in vista di un rinnovo di contratto e avviare un nuovo ciclo nella nuova società:

«Ho parlato con Elkann ma non del rinnovo. Abbiamo parlato di come sta andando la squadra e per il resto adesso bisogna stare concentrati sul campionato non bisogna perderlo di vista con 4 mesi davanti e ancora obiettivi da raggiungere».

Sulle condizioni di Vlahovic e Pogba:

«Domani Vlahovic e Pogba saranno a disposizione, Chiesa invece non sarà a disposizione perché ha una affaticamento sul flessore della gamba operata e questi contrattempi ci possono stare. Sarà a disposizione giovedì per la Lazio, anche Cuadrado ha un problema al nervo sciatico, ma per la Lazio dovrebbe essere a disposizione. Bonnucci in ritardo di condizione».

Sulla questione mercato e McKennie, Allegri ha chiarito il punto:

«Non ci sarà perché al centro del mercato e con la società abbiamo deciso di non portarlo»

Sulla possibilità di tornare al 4-3-3:

«difficilmente perché con Chiesa fuori e ancora Cuadrado fuori e domani difficilmente cambieremo assetto anche perché con questo abbiamo raggiunto 38 punti in campionato. Poi vedremo la partita»

Sulla condizione del gruppo nonostante le vicende extra campo:

«Dobbiamo stare isolati da tutto. Ci viene chiesto di giocare e vincere le partite. Dobbiamo essere concentrati su quello che abbiamo fatto fino ad ora e dobbiamo avere un senso di rivalsa indipendentemente dalle problematiche esterne che comunque a noi non ci devono riguardare. Dobbiamo pensare a fare risultati e rinforzare la nostra classifica fatta da 38 punti. Da quello bisogna partire. Ci sono ancora 19 partite e da domani cercare di fare più punti possibile sapendo che domani è una partita difficcile con un Monza che sta facendo molto bene».

Intervenire sul mercato per sostituire Mckennie e rinforzare la fascia destra:

«Nessun rinforzo, se dovesse partire abbiamo Cuadrado, De Sciglio, Sule che può giocare anche da esterno, cambieremo assetto se saà necessario. L’importante è recuperare tutti i giocatori».

Sulla possibilità di veder giocare Vlahovic e Pogba:

«Stanno bene, hanno fatto due buoni allenamenti, hanno fatto un buon test l’altro giorno, Vlahovic meglio di condizione rispetto a Pogba ma Paul è andato avanti e se c’è la possibilità domani potrebbe giocare. Non hanno 60 minuti, ne avranno 30, a dir tanto».

Sui 38 punti ripetuti da Allegri conquistati sul campo:

«Abbiamo fatto 38 punti altrimenti viene sminuito il lavoro e si possono perdere delle certezze. La squadra ha fatto 38 punti sul campo, quindi noi bisogna lavorare sulla quella classifica lì, al resto pensa la società che lavora per difendersi. Noi dobbiamo attaccare sul campo».

Su Paredes:

«Sta bene, ha già fatto una buona partita con il Monza in Coppa Italia e domani può giocare. Entriamo in un periodo dove abbiamo una partita ogni tre giorni».

Un chiarimento su McKennie, invece alla domanda se si sta disputando un campionato falsato, Allegri risponde:

«Momentaneamente è sul mercato e non mi sembra giusto portarlo in panchina. Tanto la mia opinione serve a ben poco, l’ho detto ai ragazzi. Bisogna essere molto più concentrati di prima sull’aspetto calcistico, dobbiamo fare uno sforzo importante ma dobbiamo renderlo semplice e bisogna fare risultato. Domani ci aspettiamo che anche i tifosi ci diano una mano più di domenica sera perché bisogna compattarsi tutti, bisogna essere un blocco granitico per fare il meglio possibile. Abbiamo anche l’Europa League e la Coppa Italia con un scontro importante con la Lazio».

Se è possibile fare 50 punti al girone di ritorno:

«Non lo so, perché voi pensavate che con tutti queste assenze la squadra facesse 38 punti. Diciamo che è stato un girone di andata bello perché abbiamo fatto tanti punti e diversi giovani si sono messi in evidenza. Poi a chiacchiere siamo bravi tutti, quelli che rientreranno ora avranno più responsabilità perché devono dimostrare di essere più bravi di quelli che hanno fatto 38 punti».

A breve tutta la rosa a disposizione:

«Abbiamo una partita ogni tre giorni, se riusciamo a gestire i cambi durante la partita credo che potremmo trarre dei vantaggi. Tutto dipende dal gruppo, dalla convinzione di poter fare una cosa straordinaria e fare un ottimo girone di ritorno e di cercare di arrivare in finale nelle due coppe».