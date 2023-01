Difficile immaginare che questo Milan scombinato recuperi 9 punti al Napoli (Gazzetta)

“L’avversario era il Lecce. Non si può soffrire contro una formazione con un budget di molto inferiore. Qualcosa non quadra più”

Il pareggio del Milan per 2-2 a Lecce suona per la Gazzetta come la pietra tombale sulla corsa scudetto dei rossoneri di Pioli. Ecco cosa scrivono:

Un altro 2-2 e non c’è niente di cui esultare. Anzi, il pareggio di Lecce ha i contorni della sconfitta. Il Milan chiude male una settimana terribile. Sette giorni fa la vittoria dilapidata contro la Roma, da 2-0 a 2-2 nei minuti finali. Mercoledì l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Torino. Ieri a Lecce un altro pareggio che ha tutta l’aria di una pietra tombale sulla corsa scudetto. Difficile immaginare che questo Milan scombinato, per quanto secondo in solitaria, possa recuperare 9 punti al Napoli capolista. All’inizio del 2023 la squadra di Stefano Pioli è fuori dalla coppa nazionale e nel tempo breve di due giornate di campionato ha visto il Napoli scappare via.

Con rispetto parlando, l’avversario era il Lecce. Non si può soffrire contro una formazione con un budget di molto inferiore. Qualcosa non quadra più.