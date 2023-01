Di Lorenzo: «Spalletti ha portato una mentalità vincente, grazie a lui siamo cresciuti tanto»

A Dazn: «Il mister l’ha preparata benissimo in settimana, ci è venuto tutto bene. Stasera abbiamo giocato tutti insieme, noi in campo e i tifosi fuori».

Dopo il 5-1 inflitto alla Juventus al Maradona, ai microfoni di Dazn ha parlato il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

Nel prepartita sembrava aveste la convinzione che sarebbe finita così, è vero? Di Lorenzo risponde:

«Nello spogliatoio si respirava un’aria di serenità e convinzione. Il mister l’ha preparata benissimo in settimana, ci è venuto tutto bene, siamo stati bravi a fare quello che ci chiede il mister e abbiamo portato a casa la vittoria».

Il Maradona illuminato, ad un certo punto, è stato un’immagine bellissima.

«Atmosfera bellissima. Si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato tutti insieme, noi in campo, loro fuori, e questa unione ci deve portare lontani, in campo e in campionato».

Siete cresciuti di mentalità. Di Lorenzo:

«Penso che in questi due anni col mister siamo migliorati tanto nell’approccio alle partite, nel prepararle, gran parte del merito è sicuramente suo, ci trasmette sempre tanta voglia di credere nelle nostre qualità e nella nostra forza. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile, la squadra e l’ambiente sa che ancora non abbiamo fatto niente, nonostante i punti che abbiamo di vantaggio. Dobbiamo continuare così».

Cosa davvero ha portato Spalletti a questo Napoli? Qual è la vera differenza?

«Ha portato una mentalità vincente, che non è sinonimo di vittoria, ma è quel qualcosa che ti spinge sempre ad andare oltre le tue possibilità e qualità e cercare di dare il massimo in ogni partita e allenamento, in questo anno e mezzo siamo cresciuti tanto e gran parte del merito è suo che ci sprona sempre a dare il massimo».