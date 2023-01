Depay all’Atletico Madrid: arriva l’ufficialità del club. Spiazzata l’Inter

Al Barcellona andranno tra i due e i tre milioni per l’attaccante che nella sua prima stagione al club aveva segnato 13 gol in 38 partite.

Memphis Depay è un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Il club ha prelevato dal Barcellona l’olandese classe ’94, che andrà a sostituire Joao Felix nello scacchiere di Simeone, facendogli firmare un contratto di due anni e mezzo. ‘olandese, che si è già allenato da rojiblanco questo giovedì , risponde a un profilo simile a quello del portoghese, che arriva dalle vie laterali, con qualità e gestione palla e buon gioco difensivo, oltre che un affidabile rigorista.

Nel Barcellona di Xavi aveva poco partecipato in questa stagione (quattro partite e un gol) e l’Atlético riesce ad anticipare il suo arrivo a gennaio. Al Barcellona andranno tra i due e i tre milioni per l’attaccante che nella sua prima stagione al club aveva segnato 13 gol in 38 partite.

Spiazzata la concorrenza italiana dell’Inter, interessati alle prestazioni del giocatore prima che Depay si trasferisse all’Atletico Madrid. Secondo gran parte della stampa italiana per l’attaccante c’era il piano di fare uno scambio con l’Inter con Joaquin Correa che avrebbe dovuto fare il percorso inverso. Le parole dell’agente hanno smentito le voci di mercato negli ultimi giorni:

“Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilitá che stiamo discutendo”.

Il giocatore sarà presentato questo pomeriggio alle 18:00. Nel frattempo la società ha ufficializzato l’esito della trattativa tramite il proprio profilo Twitter:

🇳🇱 ¡@Memphis es nuevo jugador rojiblanco! 🔴⚪ 🖊 El internacional neerlandés ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y dos campañas más. ➡ https://t.co/jSIshAR3Rx 👋 ¡#BienvenidoMemphis! 😊 pic.twitter.com/zvT0rKNC9U — Atlético de Madrid (@Atleti) January 20, 2023