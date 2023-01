Il Barcellona dovrà pagare 8 milioni a Matheus Fernandes per licenziamento senza giusta causa

I blaugrana rescissero il contratto del centrocampista brasiliano nell’estate del 2021. A novembre il club era già stato condannato.

Nella giornata di oggi è arrivato il verdetto sulla causa tra il Barcellona e Matheus Fernandes. Il centrocampista brasiliano aveva fatto causa al club catalano per licenziamento ingiusto, dopo che i blaugrana avevano rescisso il contratto nell’estate del 2021 ed erano già stati condannati lo scorso novembre. Cadena Ser, rivela che ora la società ora dovrà pagare 7,7 milioni di euro di risarcimento per aver comunicato al giocatore via mail l’interruzione del rapporto di lavoro.

Cadena Ser scrive:

“Il Barça ha informato Matheus del licenziamento il 26 giugno 2021. Per farlo, ha affermato di licenziare Matheus Fernandes per mancanza di prestazioni in allenamento. Alla lettera di licenziamento (2 pagine) era allegato un “rapporto analitico” preparato dal fisioterapista Eduard Pons. Nella sentenza, il magistrato dichiara che tale verbale ha “valore nullo” come prova poiché il preparatore fisico che lo ha redatto non coincideva nemmeno con gli orari di Matheus Fernandes al circolo. Il giudice scrive che “la mera lettura del contenuto molto scarno e generico della lettera di licenziamento dimostra l’esclusiva volontà della società di risolvere il contratto senza giusta causa””.

La vicenda giudiziaria però non finirà qua, perché il Barcellona avrebbe già iniziato a preparare le carte per fare ricorso alla Corte Superiore della Catalogna. Matheus Fernandes vince a metà però: il brasiliano aveva fatto richiesta per 14,8 milioni. Il centrocampista aveva un contratto fino al 2025 con i blaugrana a 5 milioni di euro d’ingaggio. La questione per il club era già risolta quando nel 2021, per rescindere il contratto, verso 810 mila euro all’ex Palmeiras. La questione tra i due soggetti però non fu presa bene dal giocatore che fece causa. Uno dei motivi della rescissione fu lo scarso minutaggio del classe ’98, appena 14 minuti nella stagione del 2020, anno del suo acquisto. La stagione successiva fu ceduto al Valladolid ma non convinse a pieno, da lì la decisione visto l’alto ingaggio.

Matheus Fernandes fu acquistato dal Barcellona per 7 milioni più 3 di bonus quando a 20 anni era uno dei migliori talenti del Palmeiras e del calcio brasiliano. Talento mai sbocciato nemmeno dopo il suo ritorno in Brasile dopo l’esperienza spagnola.