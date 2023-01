Dazn festeggia l’aumento dei prezzi con una serie di disservizi per Inter-Napoli

Da Aldo Serena a Cucchi, e tanti altri, si sono lamentati degli ormai soliti problemi tecnici che hanno impedito la visione del match, soprattutto in avvio

Dazn, ormai non c’è notizia: anche per Inter-Napoli ci sono state proteste (soprattutto in avvio di partita) per mancanza di segnale dovuto agli ormai noti problemi tecnici. Dazn ha voluto celebrare così l’aumento dei prezzi deciso in settimana: il secondo aumento in un anno e mezzo.

Cari dirigenti di #Dazn mi volete fare vedere #InterNapoli, avete anche aumentato i prezzi senza aumentare la capacità di ricezione degli abbonati. Aspettavo la serie A. Di #CremoneseJuventus ho visto solo gli ultimi 20 minuti ed ora sono qui che vedo la foto di Dzeko fissa. — Aldo Serena (@Aldito11) January 4, 2023

#DAZN, prezzo di listino: €39,99.

Ecco a voi #InterNapoli, anno 2023.

Dovreste vergognarvi di essere vivi. pic.twitter.com/4HawarInEG — Enzo Pinelli (@becio81) January 4, 2023

I prezzi sono l’unica cosa che su DAZN non si blocca mai.#InterNapoli #DAZN — Unfair Play (@unfair_play) January 4, 2023