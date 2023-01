Lo scrive Repubblica. Il ministro Urso si batterà per l’applicazione del “lodo Vezzali”: è Dazn che deve individuare i clienti e risarcirli

Il Governo chiederà a Dazn di rimborsare automaticamente gli utenti colpiti dai disservizi

Dopo la convocazione da parte del Governo e la lettera della Lega Serie A, in serata, ieri, Dazn si è scusata con gli utenti per i disservizi della prima giornata di ripresa del campionato dopo la pausa Mondiale. Gli utenti sono stati soprattutto danneggiati nella visione di Inter-Napoli. Ora gli abbonati potranno chiedere un rimborso seguendo le procedure che l’Autorità per le Comunicazioni, l’AgCom, ha indicato nel gennaio dell’anno scorso, che Repubblica riepiloga:

“Le persone hanno 7 giorni di tempo — dalle gare di mercoledì — per presentare reclamo. E dovranno usare la

piattaforma che l’Autorità mette a disposizione su Internet all’indirizzo conciliaweb.agcom.it. A sua volta, Dazn avrà tre mesi per riconoscere il rimborso, se l’AgCom la condannerà. Quasi certamente, il rimborso prenderà la forma agile di uno sconto sui futuri pagamenti dell’abbonamento”.

Una proceduta troppo impegnativa, che il Governo chiederà a Dazn di semplificare. Il ministro Urso si batterà perché venga applicato il “lodo Vezzali”. Dovrà essere Dazn ad individuare gli utenti penalizzati ed a risarcirli automaticamente, senza aspettare le richieste degli abbonati. E’ ciò che propose la Vezzali ad agosto dell’anno scorso, quando, alla ripresa del campionato, si manifestarono i primi disservizi nella visione delle partite della Serie A.

Il quotidiano scrive:

“La procedura è impegnativa per gli sportivi. Per questo il ministro Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) chiederà a Dazn di semplificarla. Nella riunione già convocata per il 10 gennaio, Urso si batterà perché la pay-tv risarcisca automaticamente gli abbonati colpiti dal disservizio. In altre parole, Urso e il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, pretenderanno che si applichi il “lodo Vezzali”. Ad agosto 2022, quando Dazn scivolò alla prima di campionato, l’allora sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali batté il pugno. Impose che Dazn si facesse carico di individuare lei i clienti impattati dal disservizio, grazie alle tecnologie di cui dispone, risarcendoli poi in modo automatico”.