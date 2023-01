Contro il Milan, Mourinho schiera la 14esima formazione diversa in 17 giornate (CorSport)

Sarà una squadra inedita, quella che metterà in campo il tecnico giallorosso a San Siro. Deve fare i conti con i tanti infortuni tra i suoi uomini

La Roma è in emergenza: troppi infortuni. Anche contro il Milan, a San Siro, arriverà con una carenza di uomini. Mourinho schiererà una squadra mai provata prima, la quattordicesima formazione diversa nelle prime diciassette giornate di campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Mourinho è pronto a schierare contro il Milan la quattordicesima formazione di questa stagione. Tante prove tattiche, molte dovute soprattutto ai continui stop per infortunio che hanno compromesso l’assetto della squadra,

in primis l’assenza di Wijnaldum che ha costretto il tecnico a cambiare i piani per quanto riguarda il centrocampo. A San Siro quindi lo Special One impiegherà un undici inedito, cioè con almeno un calciatore che giocherà per la prima volta dal primo minuto insieme ai compagni di squadra. Stavolta toccherà a Zalewski che non aveva mai giocato con i Fab Four. Nelle uniche due partite contro Salernitana e Cremonese in cui sono scesi in campo tutti insieme Zaniolo, Pellegrini, Dybala e Abraham, sulla sinistra giocava Spinazzola”.

Mourinho è alla continua ricerca di una formazione che possa dare equilibrio alla sua Roma.

“Sono quindi quattordici formazioni provate su diciassette partite di campionato, partendo però da un principio fondamentale: il modulo. O il 3-4-2-1, o il 3-4-1-2 oppure il 3-5-2. La base resta fin qui la difesa a tre, nonostante null’ultimo periodo Mourinho abbia provato più volte in amichevole e in allenamento il 4-2-3-1”.

Soltanto tre volte Mourinho ha potuto ripetere lo stesso undici schierato nella giornata precedente. Questo per i tanti problemi fisici avuti nel corso di questa prima parte di stagione, sia a centrocampo, sia in attacco.