Commozione cerebrale, respinta la richiesta di sostituzioni temporanee avanzata dalla Premier

Dopo una riunione di 5 ore, la Fa non ha accettato di concedere dieci minuti di valutazione ai medici delle squadre. Il capo della salute del cervello della Pfa: decisione deludente.

I vertici di Premier League insieme alla Ligue 1 francese e alla Mls volevano l’autorizzazione per dare ai medici una finestra di valutazione di 10 minuti nei casi di sospetti di commozione cerebrale durante la quale effettuare delle sostituzioni provvisorie. La proposta è stata sostenuta anche dai sindacati dei giocatori. Al momento, la regola prevede che la sostituzione avvenga subito. Ad approfondire la vicenda ci ha pensato il Sun con un articolo pubblicato oggi.

In una riunione della Fa, però, non ci sono stati consensi a favore di questa idea con la riunione che è durata ben 5 ore. Il capo della salute del cervello della Pfa, il dottor Adam White, ha affermato che la decisione è stata deludente.

L’ente di beneficenza per lesioni cerebrali Headway ha condannato la logica della decisione, sebbene è stato rivelato uno studio ha rilevato che il 71% ritiene che siano preferibili sostituti permanenti.

L’amministratore delegato della Fa Mark Bullingham Bullingham ha dichiarato:

“Il gruppo di esperti che ci ha consigliato che le sostituzioni immediate erano più sicure. Pensiamo che in alcuni casi i giocatori abbiano continuato a giocare quando c’era più di un sospetto di commozione cerebrale”.

La Fifa ha introdotto un nuovo protocollo di commozione cerebrale in vista della Coppa del Mondo 2022. Ciò ha consentito ai giocatori di essere sostituiti in modo permanente se subiscono lesioni alla testa, ma non ha influito sull’assegnazione di cinque cambi. Alla squadra avversaria viene concessa una sostituzione aggiuntiva con ogni commozione per evitare qualsiasi vantaggio.