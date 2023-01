Catanzaro da record, unica squadra imbattuta in Italia e prima in C

Il Catanzaro è una macchina perfetta: ha il miglior attacco (56 goal, più di Psg e Napoli) e miglior difesa (solo 8 reti concesse)

In Serie C c’è una squadra che sta macinando record su record, questa è senza dubbio il Catanzaro. La squadra calabra è prima indiscussa nel campionato di C ed è campione d’inverno con ben 2 turni d’anticipo.

17 vittorie e 3 pareggi su 20 partite. Il Catanzaro è una macchina perfetta, capace di vantare sia il miglior attacco – 56 goal all’attivo, più di Psg e Napoli – che la difesa meno perforata del torneo, solamente 8 le reti concesse. In seguito alla sconfitta per 1 a 0 del Napoli a San Siro contro l’Inter maturata ieri sera, è l’unica squadra d’Italia – nelle serie professionistiche – a essere ancora imbattuta.

Impietoso, in tal senso, è anche il paragone con i pari categoria: nel girone A, la capolista FeralpiSalò ha 38 punti, la Reggiana, nel B, ne ha 43 mentre i giallorossi ne hanno addirittura 54.Nella classifica del Girone C, solo il Crotone riesce a tenere il ritmo di questo Catanzaro. Infatti, il Crotone non ha nessuna intenzione di mollare la presa ed è solo a 6 punti di distacco nonostante la marcia record delle ‘Aquile’.

Il bomber della squadra guidata da mister Vivarini è sicuramente Pietro Iemmello, vecchia conoscenza in Serie A con il Benevento. Attualmente nel Catanzaro risulta il marcatore con più gol, ben 12, seguito a ruota da Biasci 10 gol.