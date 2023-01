Calhanoglu: «Ci siamo mangiati il Milan», Kjaer: «Chiediamo scusa ai tifosi» 

L’ex milanista ha ricordato gli sfottò dei rossoneri durante la festa scudetto dell’anno scorso: «Questa vittoria per me vale ancora di più, il karma fa sempre il suo lavoro».

Il Milan ha perso la Supercoppa Italiana. L’Inter ha battuto la squadra di Pioli 3-0. In campo il Milan non si è proprio visto. Nel post partita, hanno fatto discutere le dichiarazioni di Calhanoglu, ex rossonero, che non è stato per niente diplomatico. Ha parlato di karma, riferendosi agli sfottò del Milan quando ha vinto lo scudetto. Calhanoglu ha detto:

«Sulla partita non si può dire tanto, avevamo fame e infatti stasera li abbiamo mangiati, 3-0 veloce e casa. Questa vittoria per me vale ancora di più pensando anche agli sfottò della loro festa scudetto. Ma il karma fa sempre il suo lavoro».

Per quanto riguarda il Milan, invece, Kjaer ha chiesto scusa ai tifosi per la pessima prestazione della squadra, che ha già un cammino molto altalenante in campionato.

«Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma non abbiamo fatto una buona prestazione per meritare. Dobbiamo guardare indietro, chiedere scusa ai tifosi».