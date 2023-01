Benjamin Mendy è stato scagionato da sei accuse di stupro (Guardian)

Ai giudici il difensore aveva spiegato che le donne gli saltavano letteralmente addosso da quando aveva 18 anni e giocava nel Marsiglia “ So di non essere Brad Pitt, ma le donne mi sono saltate addosso, non per il mio aspetto ma per il calcio . E’ stato facile fare sesso con più donne perché sono un calciatore”.

Non tutte le questioni. legali però sono risolte, il Guardian infatti prosegue spiegando che Mendy dovrà affrontare un secondo processo dal momento che la giuria non è stata in grado di raggiungere il verdetto sull’accusa di violenza carnale ai danni di una donna e tentata di violenza su un’altra.

Mendy sembrava vicino alle lacrime quando è stata letta la sentenza dopo aver deliberato per più di 60 ore in 14 giorni.

La squadra di difesa di Mendy ha utilizzato una prima sentenza emessa a suo favore nei riguardi di una violenza carnale su una donna di 19 anni. Il giudice aveva infatti già dichiarato Mendy non colpevole in questo caso dopo aver visionato un video in cui si vedeva la scena di sesso e la donna “entusiasta e ovviamente consensuale”. Usando questa prima sentenza la difesa del calciatore ha fatto nascere dubbi nella mente della giuria, secondo il Guardian suggerendo che se una donna aveva mentito, le altre non avrebbero potuto inventare anche le loro accuse?

In una dichiarazione il Manchester City, che all’epoca delle accuse aveva sospeso il calciatore, ha detto: “Il Manchester City FC prende atto oggi del verdetto della corte della corona di Chester, dove una giuria ha dichiarato Benjamin Mendy non colpevole di sette accuse. Dato che ci sono questioni aperte relative a questo caso, il club non è in grado di commentare ulteriormente in questo momento”.