Bale annuncia il ritiro: «Sono stato incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno»

Il calciatore gallese su Instagram: «Il calcio mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita»

Gareth Bale ha annunciato su Instagram il suo addio al calcio giocato. L’ex mister 100 milioni ha vinto con il Real Madrid 5 Champions e 3 volte la Liga. Dopo la travagliata relazione con il Real, aveva deciso di andare in America, in Mls con la maglia dei Los Angeles Fc.

L’ultima sua apparizione internazionale risale al Mondiale in Qatar, non tanto tempo addietro quindi. Ma in quest’ultima occasione lui e tutto il Galles non hanno certo brillato di luce propria.

Bale annuncia il suo ritiro a 33 anni, dopo aver sgasato per anni prima a Londra con il Tottenham e poi a Madrid con il Real.

Il lungo post d’addio:

“Dopo attenta e ponderata riflessione annuncio il mio ritiro immediato dal calcio internazionale. Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita. Il massimo in 17 stagioni, che sarà impossibile da replicare, non importa cosa mi riserva il prossimo capitolo. Dal mio primo tocco a Southampton fino all’ultimo con LAFC e tutto quello che c’è stato in mezzo, ho costruito una carriera per cui provo immenso orgoglio e gratitudine. Giocare 111 volte per la nazionale del mio Paese ed esserne stato capitano è stato davvero un sogno diventato realtà. Esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno fatto la loro parte in questo viaggio mi sembra impossibile. Mi sento in debito con molte persone per aver contribuito a cambiare la mia vita e a modellare la mia carriera in un modo che non avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a 9 anni. Ai miei club precedenti, Southampton, Tottenham, Real Madrid e infine LAFC, a tutti i miei precedenti manager e allenatori, i componenti degli staff, i compagni di squadra, tutti i tifosi, i miei agenti, i miei fantastici amici e familiari dico: l’impatto che avete avuto è incommensurabile. I miei genitori e mia sorella, senza la vostra dedizione in quei primi giorni, senza una base così solida, non starei scrivendo questa dichiarazione in questo momento, quindi grazie per avermi messo su questa strada e per il vostro incrollabile sostegno. Mia moglie e i miei figli, il vostro amore e sostegno mi hanno portato avanti. Sempre accanto a me per tutti gli alti e bassi, tenendomi con i piedi per terra lungo la strada. Mi ispirate ad essere migliore e a rendervi orgoglioso. Così, vado avanti con l’attesa della prossima tappa della mia vita. Un tempo di cambiamento e transizione, un’opportunità per una nuova avventura…”

Poi con un altro post, ha salutato anche il suo Galles:

Un breve estratto del saluto di Bale alla sua nazionale:

“Alla mia famiglia gallese, la mia decisione di ritirarmi dal calcio internazionale è stata di gran lunga la più difficile della mia carriera. […] Ma so che ogni persona coinvolta nel calcio gallese sente la magia ed è influenzata in modo così potente e unico, quindi so che voi provate quello che provo io, senza usare alcuna parola. Il mio viaggio sulla scena internazionale è quello che ha cambiato non solo la mia vita ma anche quello che sono. La fortuna di essere gallese ed essere selezionato per giocare da capitano del Galles mi ha dato qualcosa di imparagonabile a qualsiasi altra cosa io abbia vissuto. Sono onorato di aver potuto partecipare alla storia di questo incredibile Paese, aver sentito il sostegno e la passione del muro rosso, insieme siamo stati in posti inaspettati e sorprendenti. […] Quindi per ora faccio un passo indietro, ma non lontano dalla squadra che vive in me e scorre nelle mie vene. Dopo tutto, il drago sulla mia maglia è tutto ciò di cui ho bisogno. Insieme più forti. Grazie.”