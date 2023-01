Allegri: «Quello che vale oggi tra due mesi non vale più, ci sono Inter, Milan, Roma, Atalanta»

A Sky: «Si vede che mancava energia e abbiamo affrontato una squadra molto forte. Tanti meriti del Napoli ma noi potevamo fare meglio»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato a Sky dopo la brutta sconfitta rimediata al Maradona dal Napoli di Spalletti

Sul ruolo di Chiesa cosa non ha funzionato?

«Stasera il Napoli ha meritato la vittoria, noi avevamo poca energia e quindi da questa serata bisogna rialzarci perché venivamo da 8 vittorie, il campionato è ancora lungo e dobbiamo lavorare. Chiesa? Nel primo tempo eravamo troppi bassi, poi ci siamo alzati un pochino e l’ho spostato. Ma nel calcio è così, basta vedere i gol che abbiamo preso, su queste cose si vede che mancava energia e abbiamo affrontato una squadra molto forte»

Sulla prestazione di Bremer?

«E’ stata una serata storta da parte di tutti, non bosogna deprimersi e nemmeno esaltarsi quando vinciamo. Dispiace prerché era una sfida importante, abbiamo tentato di rimetterla in piedi ma poi con quegli errori è difficile e sul 3-1 siamo crollati. Nel primo tempo siamo stati anche in partita, non ci sono state grandi occasioni, ma poi quando prendi quei gol lì che di solito quando difendiamo bene non prendiamo, quindi bisogna lavorare e rialzarsi»

Cinque gol tutti in una volta?

«Il calcio è questo, la serata non prometteva granché, al primo cross abbiamo preso gol, tanti meriti del Napoli ma noi potevamo fare meglio»

Ora siete tornati a 10, sogni Scudetto?

«Quello che vale oggi tra due mesi non vale più, ci sono Inter, Milan, Roma, Atalanta, un passo alla volta e vedremo tra due mesi dove saremo»