Allegri: «Non voglio rispondere a Spalletti anche perché la mia era una battuta»

A Dazn Massimiliano Allegri ha parlato delle parole di Luciano Spalletti nella sua conferenza stampa prima di Napoli-Juve

Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, risponde all’ennesima domanda sul suo avversario di questa sera Luciano Spalletti nella sfida clou Napoli-Juve e sulle parole della sua conferenza stampa

«Non voglio rispondere a Spalletti anche perché la mia era una battuta. Quando ci sono queste partita c’è molta tensione, è giusto sdrammatizzare perché sarà una serata magica con un pubblico meraviglioso in uno stadio pieno. Stretta di mano regolare con Luciano, siamo conoscenti e c’è grande stima»

Con che sensazioni arriva

«Le sensazioni sono buone, ma la partita è difficile. Giochiamo contro la prima con 7 punti di vantaggio. La squadra si è allenata bene, ma sarà una partita complicata»

La sua formazione ha sorpreso

«Quando abbiamo palla dobbiamo essere bravi perché loro sono molto ben organizzati in difesa e quando non l’abbiamo dobbiamo stare attenti perché qui le partite a Napoli non finiscono mai»