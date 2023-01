Allegri continua il rodaggio di Chiesa: l’obiettivo è averlo titolare contro il Napoli (Gazzetta)

Con la Cremonese ha giocato quasi 45 minuti, oggi sarà ancora in campo, probabilmente in corsa. Deve terminare la fase di rodaggio

Ad un anno di distanza dall’infortunio al ginocchio, Federico Chiesa torna in campo titolare con la Juventus. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, vuole concedergli più minutaggio possibile in vista del match contro il Napoli. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Massimiliano Allegri lo sta dosando perché spera di potergli restituire la casacca da titolare tra 6 giorni nella sfida contro il Napoli, una partita che dirà molto delle ambizioni da scudetto dei bianconeri”.

Ieri, in conferenza stampa, Allegri ha parlato di Chiesa.

«Federico a Cremona ha giocato praticamente un tempo. Aveva bisogno di una partita così per alzare il ritmo, non so se è pronto per una partita intera ma più gioca e più cresce».

Ieri Allegri ha provato Chiesa a lungo da esterno destro nel 3-5-1-1, scrive la Gazzetta, ovvero lo stesso modo in cui è stato impiegato nel secondo tempo contro la Cremonese,

“ma l’allenatore sembra più intenzionato a utilizzarlo anche questa volta a gara in corso, per sfruttare i suoi scatti e la sua voglia quando gli avversari saranno più stanchi. Il bello di Chiesa è che può fare praticamente tutto: seconda punta, esterno nel tridente e addirittura quinto di centrocampo. Può cambiare il ruolo ma non l’atteggiamento con cui scende in campo, come se volesse riprendersi in un colpo solo ciò che il destino gli ha negato troppo a lungo”.

L’idea di Allegri è di avere insieme Chiesa e Di Maria per la sfida contro il Napoli.

“Ecco perché Federico deve aumentare il minutaggio e terminare la fase di rodaggio”.