Vince anche l’Inter, 4-0 al Salisburgo

Test amichevole anche per Inzaghi che prova Mkhitaryan vicino a Dzeko come nuova soluzione tattica e l’armeno segna due gol

Oggi si giocava un’altra amichevole, quella dell’Inter. Anche i nerazzurri tornano in campo in vista della partita proprio contro il Napoli.

L’Inter a Malta batte il Salisburgo 4-0. Protagonista del match è Mkhitaryan, doppietta e assist per lui. In gol anche Acerbi e il giovane Carboni.

La Gazzetta si esalta: “Come se di mezzo non ci fossero state due settimane di vacanza, come se fosse ancora inizio novembre: la seconda Inter maltese, con davanti un avversario vero anche se pieno zeppo di giovani, veleggia che è una bellezza.”

Inzaghi per il test contro la squadra che in Champions ha giocato contro il Milan, schiera in campo la difesa e il centrocampo titolare. La novità è in attacco, con l’armeno a supporto di Dzeko.

Nella ripresa fuori i titolari e dentro Gosens, Asllani, desiderosi di convincere l’allenatore di meritare un posto da titolare.

Poco o nulla del Salisburgo che impegna solo nel secondo tempo Handanovic che risponde presenta senza troppi patemi.

Il gioco di Inzaghi scorre fluido contro un Salisburgo che va al trotto. L’Inter domina anche nel secondo tempo e l’allenatore piacentino ha diversi spunti tattici a cui pensare prima di giocare contro il Napoli.