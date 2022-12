Verona, assalto ai tifosi del Marocco con cinghie, catene e manganelli: tredici fermati

Una donna sarebbe rimasta leggermente ferita dalle schegge dei finestrini rotti. I protagonisti dell’evento fanno parte della frangia neofascista dell’Hellas Verona

«Un raid in piena regola, di razzismo, contro i tifosi del Marocco in festa nelle strade di Verona». Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un raid che si è scatenato dopo la vittoria ai rigori sulla Spagna da parte del Marocco e che ha avuto come vittime, appunto, i tifosi della squadra africana. Si apprende che un gruppo di persone incappucciate, riconducibili all’estrema destra locale, avrebbero aggredito alcuni ragazzi marocchini a bordo di cinque automobili a Corso Porta Nuova a Verona, scatenando il panico.

Secondo alcuni testimoni, gli aggressori avrebbero usato catene, cinture e manganelli contro le vetture che transitavano in Corso Porta Nuova con i tifosi marocchini a bordo. Tifosi che volevano solo festeggiare un’incredibile vittoria della loro squadra del cuore al Mondiale. Secondo le ricostruzioni, una donna sarebbe rimasta leggermente ferita dalle schegge dei finestrini rotti. Un video che circola in rete mostra cinque persone incappucciate, di cui uno con una cinghia in mano, che si scatenano contro gli occupanti di un’automobile.

Assalto fascista ai caroselli dei tifosi del Marocco a Verona. Uno dei video che registrano il momento dell’aggressione ai tifosi del Marocco. #matrice pic.twitter.com/BHLKPI2Z3X — Alekos Prete (@AlekosPrete) December 7, 2022

Tredici giovani, militanti dell’estrema destra veronese, sono già stati fermati e identificati dalle forze dell’ordine che ora dovranno accertare le singole responsabilità. I giovani neofascisti, riuniti in uno dei loro ritrovi per vedere la partita, avrebbero deciso di entrare in azione solo nel momento in cui hanno avuto notizia dei festeggiamenti in corso da parte della comunità marocchina. Si apprende, inoltre, che i protagonisti dell’evento fanno parte della frangia neofascista dell’Hellas Verona e che la loro azione non fosse premeditata ma solo successiva ai festeggiamenti marocchini.