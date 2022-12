Terim: «Ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli»

In occasione del Golden Foot: «Quest’anno il Napoli sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca. Maradona è stato un grandissimo giocatore ma a me piace molto Messi. Può fare qualsiasi cosa in campo»

Ha il cuore azzurro l’ex allenatore del Milan, Fatih Terim. Scrive il Corriere dello Sport che in occasione del Golden Foot, l’ex Milan e Fiorentina ha espresso un suo commento sul campionato italiano:

«Serie A? Sono felice per Spalletti, è un grande amico. Ho rispetto e affetto per lui. Quest’anno sta andando fortissimo, spero che arrivi fino alla fine e vinca. Tifo Napoli nella lotta scudetto. Firenze è la mia seconda cosa, ho lavorato con il Milan, ma tifo Napoli. Un ritorno in Italia? Se c’è una buona proposta e un bel progetto, torno. Altre robe non mi interessano».

Ha anche espresso la sua sull’atavico dilemma Maradona vs. Messi e sulla vittoria dell’Argentina:

«In Messi ho rivisto qualcosa di Maradona. Fino a tre mesi fa, ho fatto un’intervista e mi hanno chiesto il migliore del mondo tra Messi, Ronaldo, Maradona, Pelé. La mia classifica? Primo Messi, poi Messi, poi Messi, poi tutti gli altri. Maradona è stato un grandissimo giocatore, anche Ronaldo fortissimo, ma a me piace molto Messi. Se lui vuole, può fare qualsiasi cosa in campo».

Infine Terim ha commentato il lavoro dei vari italiani che allenano (Prilo, Montella e Farioli) in Turchia:

«Tra tutti sta facendo meglio Montella, continuerà a fare bene. Anche Pirlo e Farioli mi piacciono».