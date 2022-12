Spalletti ha sempre tenuto concentrato il Napoli, eviterà l’effetto pancia piena (Gazzetta)

Il tecnico sa come compattare il gruppo. E anche il pubblico pungolerà il Napoli, come ha già fatto contro il Lille, con i fischi

A cinque giorni da Inter-Napoli, la Gazzetta dello Sport analizza gli elementi a favore dell’una e dell’altra squadra. Per quanto riguarda il Napoli, si sofferma, tra gli altri, su due aspetti psicologici: il primo è il pericolo di rilassamento, la cosiddetta pancia piena del Napoli, possibile, di fronte alla straordinaria prima parte del campionato. L’altro è invece la considerazione del fatto che, tutto sommato, il Napoli non ha l’obbligo di vincere, a differenza dell’Inter: dato il distacco in classifica, potrebbe andargli bene anche un pareggio o addirittura una sconfitta. Insomma, avrà la mente più sgombra dell’avversario.

Per quanto riguarda il pericolo di rilassamento, la Gazzetta scrive:

“Si dibatte da tempo su quanto potrà influire la sosta sulla mente dei giocatori. Il timore a Napoli è quello di un effetto pancia piena che possa togliere appunto fame. In questa ottica, le recenti amichevoli, che non hanno mostrato un gruppo in condizione, possono servire anche da sveglia. La capolista è stata addirittura fischiata nel test con il Lilla, quando ha incassato quattro reti. Anche se erano evidenti le difficoltà fisiche, per il lavoro nella preparazione, i mugugni possono servire da sveglia a quei giocatori non ancora sul pezzo. Da una parte ci pensa il pubblico critico, dall’altra ci penserà Spalletti, finora sempre abile nel tenere compatta e concentrata la squadra, nonostante l’evidente stanchezza”.

Sull’assenza di ansia da risultato:

“I numeri non mentono. Tredici vittorie, due pari, nessuna sconfitta, undici successi consecutivi in campionato. La splendida prima parte di stagione della squadra di Luciano Spalletti ha scavato un solco: sono otto i punti di vantaggio sul Milan secondo e undici quelli sull’Inter. Allargando il bilancio, sono diciotto le vittorie su ventuno incontri; l’unica sconfitta (ininfluente) a Liverpool non ha impedito di passare al primo posto del girone di Champions. Tornando all’Italia, si va sempre in campo per vincere, come dicono gli allenatori, però al Napoli non possono dispiacere due risultati su tre. La collocazione cronologica della sfida, in programma alle 20.45 quando già le altre rivali hanno chiuso i loro impegni, potrebbe consentire di gestire, quando la partita va verso la fine, un risultato non dannoso, pensando alla classifica”.