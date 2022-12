A Diva racconta l’aborto e il principio di depressione dopo le Olimpiadi di Tokyo: «Ci sono ancora troppi tabù e non aiutano le donne»

La campionessa del fioretto Arianna Errigo annuncia su Instagram di essere incinta di due gemelli. Mostrando l’ecografia, scrive:

«Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora. La cicogna avrà un bel da fare….e anche noi!!!».

Saranno un maschio e una femmina, scrive Repubblica, nasceranno a marzo. Quando ha vinto le due medaglie al Cairo (argento individuale e oro a squadre), la Errigo era già incinta.

Il quotidiano riporta uno stralcio dell’intervista che la Errigo ha rilasciato al settimanale Diva. Racconta che era rimasta incinta dopo le Olimpiadi di Tokyo, ma che aveva perso il bambino al terzo mese per un aborto spontaneo.

«Ora so che capita a tante donne, è quasi un fenomeno fisiologico, ma quando ti succede resti spaesata, non hai strumenti per gestire tutto quel dolore, ti senti sbagliata, incapace. Ci sono ancora troppi tabù sul tema e non aiutano le donne a superare un momento comunque difficile e doloroso. Io poi ero stata molto male in quella gravidanza: nausee, vomito, stanchezza oltre il dovuto, poi l’aborto e un principio di depressione. E nessuno ti spiega che anche quello può capitare per via degli ormoni. Cosa mi ha aiutato? Tornare in palestra».