Scaloni: «Sono nel posto in cui tutti gli argentini vorrebbero essere»

Il ct argentino: «Ci dispiace per i tifosi argentini senza biglietto, spero che riescano ad entrare allo stadio»

Lionel Scaloni, ct Argentina, parla in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale contro la Francia. Il tecnico ha ammesso che si sta divertendo ora ed è orgoglioso del suo posto perché è dove vorrebbero essere tutti gli argentini. Inoltre, parlato anche del dualismo Messi-Mbappé e del virus che sta circolando nel ritiro della Nazionale francese. Il ct albiceleste ha esordito:

“Sono nella posizione in cui tutti gli argentini vorrebbero stare, il posto di allenatore della Nazionale, sono orgoglioso e molto entusiasta del momento che stiamo vivendo. Se siamo al porto di una finale mondiale, è importante essere in viaggio, per viverlo insieme alla grande squadra che abbiamo e allo stesso tempo poterlo condividere in famiglia è qualcosa di spettacolare, sono convinto che quando ti diverti ha un sapore diverso”.

“Siamo nel momento migliore. Sottolineeremo che i giocatori che hanno fatto parte di questa squadra stanno arrivando: Nico González, Domínguez, Lo Celso, Musso… Ci riempie di orgoglio che vogliono esserci, sono sicuro che se è format qualcosa di bello. Il nostro trionfo più grande è che tutti si sentano parte di ciò che si sta vivendo, per noi è fondamentale”.

La sfida Messi-Mbappé

“Domani la partita è l’Argentina contro la Francia, non è Messi contro Mbappé. Da parte nostra speriamo che ci siano più giocatori che possono decidere la partita. Mbappé è un grande giocatore e continuerà a crescere”.

Scaloni sui tifosi argentini senza biglietto

“Mi dispiace molto, è una cosa che ci sfugge di mano. Mi piacerebbe che potessero essere lì, lo stadio ha una capienza e già che sono venuti è qualcosa di incredibile, speriamo che la maggior parte di loro possa entrare e dare loro un po’ di gioia. Abbiamo i migliori tifosi del mondo e per un motivo o per l’altro avevano bisogno di gioia e noi gliela stiamo dando, come potrebbe non emozionarmi? Il calcio è uno sport e in Argentina, anche se è difficile da capire, forse è più di uno sport e per noi che le persone siano state felici durante questo Mondiale ci entusiasma”.

Sui contagi nel ritiro francese

“In relazione al virus che presumibilmente hanno i giocatori francesi, non posso dire nulla perché non abbiamo nulla di ufficiale. Prepariamo la partita in relazione a come giocheranno loro e a come vogliamo giocare noi”.

Scaloni sul ritiro dalla Nazionale di Messi

“Spero che Leo abbia detto che sarà la sua ultima partita perché è lo scenario migliore per una finale di Coppa del Mondo”.