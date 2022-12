Repubblica: Ronaldo vuole trovare la “carta segreta”

Il portoghese ha inoltrato una nuova richiesta per visionare gli atti delle indagini sulla Juve e questa volta avrebbe ricevuto parere favorevole dagli inquirenti

Cristiano Ronaldo torna all’attacco sulla Juventus per riavere i suoi soldi, questo il nuovo affondo del portoghese come riporta l’edizione torinese de La Repubblica. Ronaldo vuole a tutti i costi quei famosi 20 milioni di euro della “carta che deve rimanere segreta”.

Secondo il quotidiano CR7 avrebbe avanzato la richiesta in maniera indiretta nei giorni scorsi firmando una procura speciale, in italiano e in inglese, ai suoi avvocati, ripetendo l’istanza di accesso agli atti dell’inchiesta sui conti del club bianconero, domanda che già una volta gli era stata rifiutata perché ritenuta poco chiara dagli inquirenti

Sulla richiesta di accesso agli atti questa volta la procura ha dato intanto parere favorevole: Ronaldo ha chiesto di poter aver copia delle carte dell’indagine per verificare l’esistenza di documenti attestanti la sua posizione di credito nei confronti della Juventus. Repubblica spiega anche che quella di Ronaldo non è l’unica richiesta di visionare gli atti dell’inchiesta, anche gli azionisti vogliono conoscere nel dettaglio le prove raccolte contro la Juventus.