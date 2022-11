Juve, Ronaldo vuole i 20 milioni della famosa carta segreta

La famosa carta sull’accordo privato con CR7 torna alla ribalta su CorSera e Gazzetta. Il campione portoghese ne chiede il pagamento

Juve, Ronaldo ha fatto sapere che vuole i 20 milioni della famosa carta segreta

Nell’inchiesta sulle plusvalenze e gli stipendi della Juventus un ruolo importante l’ha svolto la famosa carta relativa a Cristiano Ronaldo. Si tratta del documento che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di un accordo da quasi 20 milioni di euro, da versare a CR7 anche in caso di addio alla Juve. Cifra non registrata a bilancio. La carta di Ronaldo torna ancora una volta di attualità, oggi. Pare che Ronaldo, adesso, quei 20 milioni li voglia incassare. Lo scrive il Corriere della Sera.

“Nel bilancio da votare — stando agli accertamenti — non sarebbero ancora inseriti i 34 milioni derivanti dalla seconda «manovra stipendi»: una sorta di spada di Damocle sulla regolarità del documento contabile. Oltre la metà di questa cifra, 19,9 milioni, sarebbe nella famosa «carta segreta» firmata con Ronaldo, che ora pare intenzionato a chiederne il pagamento. La carta che non doveva esistere, secondo l’intercettazione ormai famosa: «Se salta fuori ci saltano alla gola… tutto sul bilancio, i revisori e tutto», dice Cesare Gabasio, legale rappresentante del club. Per poi aggiungere: «Poi va a finire che ci tocca fare una transazione finta». Transazione, che fino ad ora, non sarebbe avvenuta. Ma il solo pensiero di risolvere così la questione, per i pm dimostrerebbe il dolo dell’operazione”.

Anche la Gazzetta dello Sport scrive che Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al club di volere indietro quei soldi, che corrispondono a tre mensilità di stipendio dilazionate e che il portoghese non ha finora mai incassato:

“Quei 34 milioni (che sarebbero stati ricostruiti attraverso side letter ritrovate, ovvero scritture private) legati alla seconda manovra stipendi (2021) mancano all’appello ancora adesso ed è il motivo per cui, secondo l’accusa, la Juventus potrebbe approvare un altro bilancio fasullo. Dell’intera cifra, il club avrebbe dovuto restituirne quasi 20 a Cristiano Ronaldo (che corrispondono a tre mensilità dilazionate) ma che al momento non risulta siano stati incassati dal portoghese, che però avrebbe fatto sapere di volerli”.

Ronaldo deve incassare ancora i quasi 20 milioni che la società gli dovrebbe pagare in base a quella «carta che deve rimanere segreta». Dopo il suo addio, ad agosto 2021, è stata trovata traccia solo di una mensilità pagata. I pm che si occupano dell’inchiesta avrebbero voluto parlarne con il calciatore, che però non si è mai presentato.