Ranieri ad un passo dal Cagliari: raggiunta l’intesa, a breve l’annuncio (Gazzetta)

“Questione di ore. E si saprà se il tecnico romano, 71 anni, che ha allenato — tra le altre — Inter, Juve, Roma e Fiorentina in Italia e vinto col Leicester in Inghilterra, col Valencia in Spagna e col Monaco in Francia, concederà il bis in Sardegna”.

Ranieri a Cagliari c’è già stato, ed ha conquistato una promozione in Serie B e la Coppa Italia di Serie C nella stagione 1988-89. Seguita dal ritorno in A (1989-90) dopo sette anni e da una salvezza nella massima serie.

“Un’intesa di massima con il patron Tommaso Giulini è in dirittura d’arrivo. Il d.s. sardo Nereo Bonato e l’a.d. con potere di firma sono a colloquio con Sir Ranieri che sostituirebbe — ormai a furor di popolo — Fabio Liverani, sollevato dopo la sconfitta di Palermo e sostituito, a tempo, con Roberto Muzzi, ex attaccante rossoblù e anche attuale club manager. Insomma, manca poco a che Ranieri possa arrivare col panettone. A Cagliari”.